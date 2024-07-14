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Законодательство РК

495 миллионов тенге задолжали рабочим предприятия ЗКО

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 12:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
495 миллионов тенге задолжали рабочим 33 предприятия Западно-Казахстанской области. Получить свои зарплаты люди смогли только после вмешательства органов прокуратуры, госдоходов, инспекции труда и палаты частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал заместитель руководителя Управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов, пишет "Мой Город". Он отметил, что деньги в итоге получили 4807 жителей региона.

"При задержках зарплаты или иных выплат, связанных с расторжением трудового договора, если они происходят по вине работодателя, он выплачивает работнику задолженность и пеню. Размер пени рассчитывается, исходя из ставки рефинансирования Нацбанка РК на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты", – пояснил он.

Туйгинбетов отметил, что невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в установленные сроки, а также неначисление и невыплата пени за просрочку влечет административную ответственность.

В мае в Бюро национальной статистики назвали размер средней заработной платы казахстанцев в первом квартале 2024 года. Оказалось, что среднемесячная номинальная оплата труда в стране составила 382 279 тенге (с учетом 50 760 организаций).

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