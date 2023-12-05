В акимате Алматы объяснили, могут ли перенести проведение "Алматы марафона" за пределы города в связи с заторами на дорогах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель акима Арман Кырыкбаев отметил, что "Алматы марафон" имеет международный сертификат, поэтому он должен проходить на такой же сертифицированной трассе.

"Поскольку это сертифицированный марафон, мы его место просто так менять не можем. Потому что если мы поменяем место, он перестанет быть "Алматы марафоном". И участников, победителей марафона не будут признавать в мире. То есть они не смогут участвовать в Нью-Йоркском или Бостонском марафоне", – объяснил Арман Кырыкбаев.

По его словам, власти города и организаторы стараются минимизировать для жителей неудобства, связанные с проведением марафона. Для этого, как правило, его проводят ранним утром, и уже к обеду все дороги в городе открывают.

"Алматы марафон" является визитной карточкой города. В этом году в нем приняли участие порядка 14 тыс. человек, было много иностранцев. Благодаря этому мероприятию наш город узнают. Ради здорового образа жизни и популяризации спорта один раз в год в воскресный день, когда большая часть города спит, можно потерпеть. Это мое личное мнение", – добавил заместитель акима Алматы.

Что касается других марафонов, то их стараются проводить в нижней части города рядом с "Алматы ареной". Это удобно для горожан, и нареканий со стороны спортсменов и болельщиков пока не было.

1 октября в Алматы прошел 12-й по счету "Алматы марафон" – самое масштабное беговое соревнование в Центральной Азии.

