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Проведение сейсмотренировки в Алматы объяснили в ДЧС

Проведение сейсмотренировки в Алматы объяснили в ДЧС Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев объяснил, с чем связано проведение сейсмотренировки в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходит до 200 слабых неощутимых землетрясений. Поэтому цель сейсмотренировки – повысить уровень подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях.

"По сведениям прогнозной комиссии Национального научного центра сейсмологических исследований и наблюдений, землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения", – объяснил Нурлан Атыгаев.

23 февраля в 10:00 в Алматы пройдет общегородская сейсмотренировка. В ДЧС предупредили, что в это время в городе включат сирены. 

Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. 

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12 февраля сейсмологи заявили, что сильных землетрясений в 2024 году не ожидается.

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