В школах Казахстана планируют ограничить использование сотовых телефонов

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 30 ноября 2023 года рассмотрели проект закона, которым предлагается ограничить использование сотовых телефонов в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества" Асхат Аймагамбетов.

"Еще одна проблема, возникшая у учителей, – отсутствие четких ограничений в законодательстве по использованию учащимися телефона во время занятий и его расшифровке. В связи с этим в проекте предусмотрена специальная норма об ограничении использования мобильных телефонов во время занятий", – сказал он в докладе.

Аймагамбетов также рассказал, в каких случаях и в каких целях можно будет использовать сотовые телефоны.

"Норма касается только ограничения во время занятий, а в школу ребенок может принести мобильный телефон, может использовать во время перемен. То есть в этом плане ограничений нет. На уроке ребенок должен заниматься только обучением, то есть он не должен использовать какие-то социальные сети, сидеть в TikTok и так далее. Сейчас у нас очень много современных специалистов, много педагогов, которые используют разные приложения. И тогда учитель может позволить использовать мобильные телефоны для того, чтобы работать по каким-то инновационным методам. То есть в этом плане ограничений нет. А если ребенок будет заниматься своими делами, использовать телефон, то в этом плане, конечно, ограничения будут действовать", – указал Асхат Аймагамбетов.

Отмечается, что устанавливать ячейки, как это было в свое время для чиновников, не предусматривается.

Ранее Асхат Аймагамбетов в интервью Zakon.kz сообщил, что учителя регулярно сталкиваются с ситуациями, когда им приходится указывать ученикам, чтобы те не использовали телефоны во время самих уроков.