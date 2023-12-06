Больше полос для общественного транспорта и новые велодорожки появятся в Алматы

В Алматы есть три основных вопроса в сфере городского транспорта, которые требуют решения в ближайшей перспективе, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, оптимизировать маршруты, создать полноценную инфраструктуру для автобусов и троллейбусов, а также обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в часы пик. По словам руководителя Управления городской мобильности Сагындыка Телибаева, казахстанские нормативы требуют наличия шести полос для создания выделенных полос для общественного транспорта, что не всегда возможно на узких улицах города.



"Мы разрабатываем специальные техусловия для Алматы, хотим учесть и эти вопросы, кроме того, предлагаем уменьшить ширину одной полосы. Сейчас ее ширина 3,5 метра для машин, 4 метра – для общественного транспорта. Во многих странах размер полос – 2,7 и 3,1 метра, соответственно. Планируется предусмотреть эти же параметры для нашего города. И тогда появится возможность менять разметку, останутся свободные участки на проезжей части, на которых мы будем оборудовать полосы для общественного транспорта и велодорожки", – поделился он планами.

Также особое внимание уделяется проекту быстрого транзита по проспекту Райымбека. Планируется отдать две полосы (по одной с каждой стороны проезжей части) полностью общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов. Строительно-монтажные работы намечены на второе полугодие следующего года.

Ранее стало известно, что в Алматы появилась новая велодорожка.