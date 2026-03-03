#Референдум-2026
Общество

Появилась информация о новой системе оплаты в общественном транспорте Алматы

новая система оплаты за проезд в общественном транспорте, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 14:09 Фото: акимат Алматы
В Алматы с 4 марта на ряде маршрутов общественного транспорта запускают оплату проезда через электронную систему Avtobys, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, сервис внедрен на маршрутах №51, 117, 219, 221, 228, 234 и 258. На линию планируют выпустить 82 единицы транспорта, оснащенные оборудованием Avtobys.

"Пассажиры смогут оплатить поездку через мобильное приложение Avtobys – с помощью QR-кода, Bluetooth, номеру транспорта или NFC, а также банковской картой. Оплата занимает несколько секунд и подтверждается сразу после проведения платежа", – рассказали в управлении.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение Avtobys в App Store, Google Play или AppGallery, пройти регистрацию по номеру телефона и пополнить баланс смарт-кошелька.

В ведомстве отмечают, что Avtobys – цифровая система оплаты проезда, которая работает более чем в 20 городах Казахстана.

Ранее сообщалось, что внедрение новой системы оплаты в Алматы будет проходить поэтапно: сначала Avtobys начнет работать на части маршрутов, после чего будет постепенно масштабироваться на весь городской общественный транспорт.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
