Похолодание до 29 градусов ожидается в Казахстане
Фото: pixabay
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 декабря 2023 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, в столице и двух мегаполисах страны ожидаются дождь, туман и снег.
В Астане:
- 6 декабря: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем снег. Временами низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°, днем с дальнейшим понижением.
- 7 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -23-25°.
- 8 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -27-29°, днем -23-25°.
В Алматы:
- 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +14+16°.
- 7 декабря: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0°.
- 8 декабря: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем около 0°.
В Шымкенте:
- 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +13+15°.
- 7 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +3+5°.
- 8 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +1+3°.
Ранее синоптики спрогнозировали высокое содержание вредных примесей в воздухе над Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript