Похолодание до 29 градусов ожидается в Казахстане

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Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 декабря 2023 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в столице и двух мегаполисах страны ожидаются дождь, туман и снег.

В Астане: 6 декабря: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем снег. Временами низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°, днем с дальнейшим понижением.

переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем снег. Временами низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°, днем с дальнейшим понижением. 7 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -23-25°.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -23-25°. 8 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -27-29°, днем -23-25°.

В Алматы: 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +14+16°.

переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +14+16°. 7 декабря: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0°.

облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0°. 8 декабря: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем около 0°.

В Шымкенте: 6 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +13+15°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +13+15°. 7 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +3+5°.

переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +3+5°. 8 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +1+3°.

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