В южном мегаполисе прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В среду, 6 декабря, синоптики прогнозируют высокое содержание вредных примесей в воздухе над Алматы, сообщает Zakon.kz.

Специалисты "Казгидромета" предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях жителей и гостей южной столицы. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Читайте также Токаев поздравил президента Финляндии с Днем независимости Названа самая влиятельная женщина в мире В Азербайджане состоялись Дни культуры Казахстана

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