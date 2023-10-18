Дожди и жара до +25: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 19 по 21 октября 2023 года.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток в столице ожидается дождливая погода, а в двух мегаполисах страны будет без осадков и жара до +25°С.

В Астане:

19 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер западный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С; 20 октября – переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +12+14°С;

– переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +12+14°С; 21 октября – переменная облачность, ночью и утром – осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.

В Алматы:

19 октября – малооблачно. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С;

– малооблачно. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С; 20 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С; 21 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

В Шымкенте:

19 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С; 20 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С; 21 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

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