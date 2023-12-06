Календарь православных праздников и постов на 2024 год
Примечательно, что многие праздники не имеют постоянной даты и каждый год отмечаются в разное время. Дело в том, что, в отличие от католического календаря, православный содержит два годичных круга событий. Первый – неподвижный, в котором все даты твердо установлены в богослужебных книгах. Второй – Пасхальный круг, в нем все события привязаны к дню празднования Пасхи.
Пасха – это самый главный праздник у православных, и, как известно, его дата каждый год меняется. В 2024 году празднование приходится на воскресенье, 5 мая. Празднику предшествует Великий пост, который длится 40 дней.
Календарь православных праздников 2024 год
- 7 января – Рождество Христово;
- 14 января – Обрезание Господне;
- 19 января – Крещение Господне;
- 6 февраля – день Блаженной Ксении Петербургской, юродивой Христа ради;
- 15 февраля – Сретение Господне;
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 28 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- 2 мая – Блаженной Матроны Московской, матушки Матроны
- 5 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха);
- 6 мая – Великомученика Георгия Победоносца, Юрьев день;
- 22 мая в честь святителя Николая Чудотворца;
- 13 июня – Вознесение Господне;
- 23 июня – День Святой Троицы;
- 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;
- 12 июля – День апостолов Петра и Павла;
- 9 августа – Великомученика целителя Пантелеймона;
- 19 августа – Преображение Господне;
- 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 14 сентября – Церковное новолетие;
- 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 13 декабря – Апостола Андрея Первозванного.
В 2024 году Масленица выпадет на 11-17 марта.
Церковные посты 2024 года
- до 6 января будет длиться Рождественский пост, который начался 28 ноября 2023 года;
- 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);
- с 18 марта по 4 мая – Великий пост;
- с 1 июля по 11 июля – Петров пост;
- 14 по 27 августа – Успенский пост;
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
- с 28 ноября 2024 года по 6 января 2025 года – Рождественский пост 2024-2025.
Родительские субботы
В православии есть Родительские субботы – это день особого поминовения усопших. В это время принято посещать могилы предков и других почивших родственников, а также поминать их в церквях. В православном календаре есть несколько родительских суббот:
9 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота);
30 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста;
6 апреля – Суббота 3-й седмицы Великого поста;
13 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста;
14 мая – Радоница (отмечается в первый вторник после Пасхальной недели);
22 июня – Троицкая родительская суббота;
2 ноября – Димитриевская родительская суббота.
Ранее в Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год.