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Календарь православных праздников и постов на 2024 год

Календарь православных праздников и постов на 2024 год Фото: Zakon.kz
В православном календаре почти каждый день отмечен каким-либо церковным праздником. Чаще всего это дни памяти одного или сразу нескольких святых. Есть в нем и важнейшие торжества для верующих – Пасха, Рождество, Вознесение Господне, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что многие праздники не имеют постоянной даты и каждый год отмечаются в разное время. Дело в том, что, в отличие от католического календаря, православный содержит два годичных круга событий. Первый – неподвижный, в котором все даты твердо установлены в богослужебных книгах. Второй – Пасхальный круг, в нем все события привязаны к дню празднования Пасхи.

Пасха – это самый главный праздник у православных, и, как известно, его дата каждый год меняется. В 2024 году празднование приходится на воскресенье, 5 мая. Празднику предшествует Великий пост, который длится 40 дней.

Календарь православных праздников 2024 год

  • 7 января – Рождество Христово;
  • 14 января – Обрезание Господне;
  • 19 января – Крещение Господне;
  • 6 февраля – день Блаженной Ксении Петербургской, юродивой Христа ради;
  • 15 февраля – Сретение Господне;
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 28 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • 2 мая – Блаженной Матроны Московской, матушки Матроны
  • 5 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха);
  • 6 мая – Великомученика Георгия Победоносца, Юрьев день;
  • 22 мая в честь святителя Николая Чудотворца;
  • 13 июня – Вознесение Господне;
  • 23 июня – День Святой Троицы;
  • 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;
  • 12 июля – День апостолов Петра и Павла;
  • 9 августа – Великомученика целителя Пантелеймона;
  • 19 августа – Преображение Господне;
  • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 14 сентября – Церковное новолетие;
  • 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
  • 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 13 декабря – Апостола Андрея Первозванного.

В 2024 году Масленица выпадет на 11-17 марта.

Церковные посты 2024 года

  • до 6 января будет длиться Рождественский пост, который начался 28 ноября 2023 года;
  • 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);
  • с 18 марта по 4 мая – Великий пост;
  • с 1 июля по 11 июля – Петров пост;
  • 14 по 27 августа – Успенский пост;
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
  • с 28 ноября 2024 года по 6 января 2025 года – Рождественский пост 2024-2025.

Родительские субботы

В православии есть Родительские субботы – это день особого поминовения усопших. В это время принято посещать могилы предков и других почивших родственников, а также поминать их в церквях. В православном календаре есть несколько родительских суббот:

9 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота);

30 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста;

6 апреля – Суббота 3-й седмицы Великого поста;

13 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста;

14 мая – Радоница (отмечается в первый вторник после Пасхальной недели);

22 июня – Троицкая родительская суббота;

2 ноября – Димитриевская родительская суббота.

Ранее в Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год. 

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