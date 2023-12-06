Календарь православных праздников и постов на 2024 год

В православном календаре почти каждый день отмечен каким-либо церковным праздником. Чаще всего это дни памяти одного или сразу нескольких святых. Есть в нем и важнейшие торжества для верующих – Пасха, Рождество, Вознесение Господне, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что многие праздники не имеют постоянной даты и каждый год отмечаются в разное время. Дело в том, что, в отличие от католического календаря, православный содержит два годичных круга событий. Первый – неподвижный, в котором все даты твердо установлены в богослужебных книгах. Второй – Пасхальный круг, в нем все события привязаны к дню празднования Пасхи.



Пасха – это самый главный праздник у православных, и, как известно, его дата каждый год меняется. В 2024 году празднование приходится на воскресенье, 5 мая. Празднику предшествует Великий пост, который длится 40 дней.

Календарь православных праздников 2024 год

7 января – Рождество Христово;

14 января – Обрезание Господне;

19 января – Крещение Господне;

6 февраля – день Блаженной Ксении Петербургской, юродивой Христа ради;

15 февраля – Сретение Господне;

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;

28 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

2 мая – Блаженной Матроны Московской, матушки Матроны

5 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха);

6 мая – Великомученика Георгия Победоносца, Юрьев день;

22 мая в честь святителя Николая Чудотворца;

13 июня – Вознесение Господне;

23 июня – День Святой Троицы;

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;

12 июля – День апостолов Петра и Павла;

9 августа – Великомученика целителя Пантелеймона;

19 августа – Преображение Господне;

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;

14 сентября – Церковное новолетие;

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

27 сентября – Воздвижение Креста Господня;

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы;

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

13 декабря – Апостола Андрея Первозванного.

В 2024 году Масленица выпадет на 11-17 марта.

Церковные посты 2024 года

до 6 января будет длиться Рождественский пост, который начался 28 ноября 2023 года;

18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);

с 18 марта по 4 мая – Великий пост;

с 1 июля по 11 июля – Петров пост;

14 по 27 августа – Успенский пост;

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;

27 сентября – Воздвижение Креста Господня;

с 28 ноября 2024 года по 6 января 2025 года – Рождественский пост 2024-2025.

Родительские субботы

В православии есть Родительские субботы – это день особого поминовения усопших. В это время принято посещать могилы предков и других почивших родственников, а также поминать их в церквях. В православном календаре есть несколько родительских суббот:

9 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота);

30 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста;

6 апреля – Суббота 3-й седмицы Великого поста;

13 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста;

14 мая – Радоница (отмечается в первый вторник после Пасхальной недели);

22 июня – Троицкая родительская суббота;

2 ноября – Димитриевская родительская суббота.

Ранее в Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год.