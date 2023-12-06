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Какой штраф предусмотрен за срубленную елку в Казахстане

Какой штраф предусмотрен за срубленную елку в Казахстане Фото: pexels
Казахстанцам грозит штраф за срубленную живую елку, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно в декабре с приближением праздника у жителей страны возрастает спрос на символ нового года – елку.

Согласно статье 381-1 Административного кодекса, за незаконно срубленную елку предусмотрен штраф – от 50 до 150 МРП (от 172 до 517 тысяч тенге). Также придется оплатить ущерб, причиненный природе, – еще 15 МРП (51 750 тенге). 

Ранее стало известно, что с 1 декабря казахстанских водителей начали штрафовать за летние шины.

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