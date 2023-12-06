В Алматинской области среди зимы расцвели весенние цветы
Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark
Природа не перестает преподносить сюрпризы. На календаре 6 декабря 2023 года, а в горах Алматинской области проснулись весенние цветы, сообщает Zakon.kz.
Специалисты Иле-Алатауского национального парка отмечают, что это явление вызвано рядом факторов.
В парке напомнили, что лето 2023 года стало самым жарким в истории наблюдений.
"Эти климатические тенденции влияют на сезонные погодные условия, включая режимы осадков и температуры, задерживая снегопад", – говорится в сообщении.
3 декабря 2023 года в одном из ущелий Алматы фотограф Дмитрий Доценко сфотографировал подснежники:
"Чтобы убедиться в этом явлении, специалисты научного отдела отправились на место, где были сделаны фото. И стали свидетелями, что проснулись не только подснежники, но и другие виды цветов".
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По итогам эксперты заявили, что цветение растений, которые должны появиться только в мае-июне, очень редкое явление.
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