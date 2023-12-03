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В горах Алматы зацвели подснежники

В горах Алматы зацвели подснежники Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко показал кадры, на которых видно, как в первых числах декабря в горах Алматы зацвели подснежники, сообщает Zakon.kz.

Фотографии подснежников Доценко опубликовал 3 декабря на своей странице в Instagram.


"Сегодня, 3 декабря, в предгорьях увидел цветущие подснежники. Моему удивлению не было предела! Подснежники в начале зимы. Ну надо же! Это наш шафран алатауский, который цветет ранней весной", — написал фотограф.

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На этой неделе Дмитрий Доценко публиковал фотографию Луны с интересного ракурса. Кадром он поделился через Instagram. Подробнее читайте здесь. 

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