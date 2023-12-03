В горах Алматы зацвели подснежники

Фото: Instagram/dots_foto

Фотограф Дмитрий Доценко показал кадры, на которых видно, как в первых числах декабря в горах Алматы зацвели подснежники, сообщает Zakon.kz.

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