Подснежники в разгар зимы распустились в горах Алматы

Природа не перестает удивлять. Январь 2024 года для алматинцев выдался весьма теплым и бесснежным. Невиданными снимками весенних цветов зимой поделился казахстанский фотограф Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

Видео фотограф разместил на личной странице в Instagram.

"Середина зимы! 9 января в Алматы цветут подснежники! Я снимал цветение подснежников в декабре, теперь они зацвели в январе, ну а февраль – это уже обычное для них время". Дмитрий Доценко

Также он отметил, что Алматы – удивительный город.

"Получается, цветы радуют нас всю зиму – в предгорьях шафран алатауский, а в городских палисадниках появились галантусы. Удивительный город Алматы. Настоящая сказка 12 месяцев". Дмитрий Доценко

Материал по теме В горах Алматы зацвели подснежники

Первый раз, к удивлению многих, Доценко нашел в горах и снял подснежники 3 декабря 2023 года.

"Невероятно теплый ноябрь перепутал природные ритмы. И вот вам весточка весны перед Новым годом. Сделал несколько фотографий для истории", – писал он тогда.

Удивительное явление можно наблюдать не только в Алматы. 8 января 2024 года подснежники засняли в горах Алматинской области.