Подснежники в разгар зимы распустились в горах Алматы
Фото: Instagram/dots_foto
Природа не перестает удивлять. Январь 2024 года для алматинцев выдался весьма теплым и бесснежным. Невиданными снимками весенних цветов зимой поделился казахстанский фотограф Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.
Видео фотограф разместил на личной странице в Instagram.
"Середина зимы! 9 января в Алматы цветут подснежники! Я снимал цветение подснежников в декабре, теперь они зацвели в январе, ну а февраль – это уже обычное для них время".Дмитрий Доценко
Также он отметил, что Алматы – удивительный город.
"Получается, цветы радуют нас всю зиму – в предгорьях шафран алатауский, а в городских палисадниках появились галантусы. Удивительный город Алматы. Настоящая сказка 12 месяцев". Дмитрий Доценко
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В горах Алматы зацвели подснежники
Первый раз, к удивлению многих, Доценко нашел в горах и снял подснежники 3 декабря 2023 года.
"Невероятно теплый ноябрь перепутал природные ритмы. И вот вам весточка весны перед Новым годом. Сделал несколько фотографий для истории", – писал он тогда.
Удивительное явление можно наблюдать не только в Алматы. 8 января 2024 года подснежники засняли в горах Алматинской области.
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