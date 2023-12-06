Депутат Пономарев: Казахстан зависит от вод сопредельных государств на 90 процентов

Депутат Сергей Пономарев обратился с запросом к премьер-министру Алихану Смаилову. Он отметил, что хочет поднять вопрос о самом важном – о воде, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ближайшие 15 лет Казахстан по прогнозам ООН испытает жесточайший водный голод. К 2050 году дефицит воды возрастет в 3 раза.

"Но эта беда случится, если не будет повышена эффективность использования и управления водными ресурсами, а они у нас сейчас на первобытном уровне, уже простите за сравнение. Партия Amanat к 2026 году обязалась обеспечить сельское население чистой питьевой водой. Мы к этому активно идем. Но толку будет мало, если также как сейчас ее станут использовать в промышленности и сельском хозяйстве. Правительство бездействует". Сергей Пономарев

Он отметил, что отсутствуют эффективные экономические механизмы, которые стимулировали бы бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий. В стране нет инструментов, которые бы мотивировали, а где-то и заставляли бережно относиться к водным ресурсам.

"Несмотря на конкретное поручение Касым-Жомарт Кемелевича правительству по подготовке "Водного Кодекса" предварительный проект носит декларативный, рамочный характер и не содержит инструментов эффективного водопользования. Складывается впечатление что, Правительство по вопросам воды находится в режиме спячки. Мы заявляем, Мажилису придется всех разбудить. Депутаты обеспокоены, что весенние паводковые воды бездарно уходят в почву, потому что мы потеряли все накопители. А, вспомните, ведь раньше многочисленные пруды и озера использовались для полива и орошения. И даже народ там отдыхал и рыбу ловил". Сергей Пономарев

В продолжении депутат уточнил, что ведь не случайно глава государства в своем Послании поручил правительству решить вопрос накопления талой воды и снижения потерь при ее передаче.

"Так, реку Рейн в благополучной Европе выпивают пять раз, там работают высокотехнологичные очистные сооружения, а у нас реки текут в никуда, лишь 3 процента воды используют повторно. Так, в Алматинскую ТЭЦ-2 заходит две трубы метрового диаметра с чистейшей горной водой, она обогревает горожан и затем сливается в канализацию. В промышленности всего 30% предприятий используют технологию оборотного водоснабжения. И так происходит везде, людям просто в голову не приходит, что вода не вечна". Сергей Пономарев

Из Большого Алматинского канала, построенного 40 лет назад, вода льется как из бездонного ведра, бежит мимо разрушенных лотков. Еще хуже ситуация на канале Каныша Сатпаева.

При этом, продолжил он, по официальным данным из-за дырявых каналов мы теряем ежегодно почти половину влаги. И лишь 14% орошаемых земель поливаем с использованием водосберегающих технологий.

"Между тем, острейший дефицит воды давно наблюдается в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях. Только в Мангистау ее ежедневно не хватает 50 тысяч кубических метров. Как известно Казахстан зависит от вод сопредельных государств более чем на 90 процентов. К 2030 году приток сопредельных рек сократится на 11%. Это равно потере объема озера Балхаш. И мы можем просить воды у соседей сколько угодно, но квоты будут только снижаться – у них растет население и объем потребления. Об отношении к воде в стране. Мы чистим зубы, при этом тратим за минуту 10 литров живительной влаги. Сегодня чтобы побриться многие из нас, не закрывая кран, вылили ее 50 литров. Это сто вот таких бутылочек". Сергей Пономарев

Он заявляет, что европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моем автомобили питьевой водой!

"Все в шоке, кроме нас! Президент страны поставил задачу ввести повышенный тариф за сверхнормативное потребление воды, чтобы сформировать культуру ответственного водопотребления. Считаем должно быть так: использовал воды сверх положенной нормы, плати за каждый литр больше. Вместе с тем, призываю неравнодушных представителей гражданского общества подключится к массовой разъяснительной работе по экономии питьевой воды и формированию ответственного водопотребления у граждан страны. Если не перестанем жить одним днем и сейчас не займемся сбережением главного ресурса, то оставим своих детей и внуков в безжизненной пустыне без самого важного – воды. По-другому, никак!" Сергей Пономарев

На основании вышеизложенного депутаты партии Amanat предлагают:

Первое. Ответственным членам правительства на одном из ближайших Пленарных заседаний доложить об эффективности водосбережения и что предпринимается в этом направлении.

Второе. В кратчайшие сроки подготовить проект главного документа – Водного Кодекса, конкретных механизмов водосбережения стимулирующих аграриев и промышленников к внедрению прогрессивных водосберегающих технологий, эффективному использованию паводковых вод.

Третье. Минсельхозу разработать план мероприятий по ускоренному внедрению в производство влагосберегающих технологий возделывания водозатратных сельскохозяйственных культур.