Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутат Пономарев: Казахстан зависит от вод сопредельных государств на 90 процентов

Депутат Пономарев: Казахстан зависит от вод сопредельных государств на 90 процентов Фото: pixabay
Депутат Сергей Пономарев обратился с запросом к премьер-министру Алихану Смаилову. Он отметил, что хочет поднять вопрос о самом важном – о воде, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ближайшие 15 лет Казахстан по прогнозам ООН испытает жесточайший водный голод. К 2050 году дефицит воды возрастет в 3 раза.

"Но эта беда случится, если не будет повышена эффективность использования и управления водными ресурсами, а они у нас сейчас на первобытном уровне, уже простите за сравнение. Партия Amanat к 2026 году обязалась обеспечить сельское население чистой питьевой водой. Мы к этому активно идем. Но толку будет мало, если также как сейчас ее станут использовать в промышленности и сельском хозяйстве. Правительство бездействует".Сергей Пономарев

Он отметил, что отсутствуют эффективные экономические механизмы, которые стимулировали бы бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий. В стране нет инструментов, которые бы мотивировали, а где-то и заставляли бережно относиться к водным ресурсам.

"Несмотря на конкретное поручение Касым-Жомарт Кемелевича правительству по подготовке "Водного Кодекса" предварительный проект носит декларативный, рамочный характер и не содержит инструментов эффективного водопользования. Складывается впечатление что, Правительство по вопросам воды находится в режиме спячки. Мы заявляем, Мажилису придется всех разбудить. Депутаты обеспокоены, что весенние паводковые воды бездарно уходят в почву, потому что мы потеряли все накопители. А, вспомните, ведь раньше многочисленные пруды и озера использовались для полива и орошения. И даже народ там отдыхал и рыбу ловил".Сергей Пономарев

В продолжении депутат уточнил, что ведь не случайно глава государства в своем Послании поручил правительству решить вопрос накопления талой воды и снижения потерь при ее передаче.

"Так, реку Рейн в благополучной Европе выпивают пять раз, там работают высокотехнологичные очистные сооружения, а у нас реки текут в никуда, лишь 3 процента воды используют повторно. Так, в Алматинскую ТЭЦ-2 заходит две трубы метрового диаметра с чистейшей горной водой, она обогревает горожан и затем сливается в канализацию. В промышленности всего 30% предприятий используют технологию оборотного водоснабжения. И так происходит везде, людям просто в голову не приходит, что вода не вечна".Сергей Пономарев

Из Большого Алматинского канала, построенного 40 лет назад, вода льется как из бездонного ведра, бежит мимо разрушенных лотков. Еще хуже ситуация на канале Каныша Сатпаева.

При этом, продолжил он, по официальным данным из-за дырявых каналов мы теряем ежегодно почти половину влаги. И лишь 14% орошаемых земель поливаем с использованием водосберегающих технологий.

"Между тем, острейший дефицит воды давно наблюдается в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях. Только в Мангистау ее ежедневно не хватает 50 тысяч кубических метров. Как известно Казахстан зависит от вод сопредельных государств более чем на 90 процентов. К 2030 году приток сопредельных рек сократится на 11%. Это равно потере объема озера Балхаш. И мы можем просить воды у соседей сколько угодно, но квоты будут только снижаться – у них растет население и объем потребления. Об отношении к воде в стране. Мы чистим зубы, при этом тратим за минуту 10 литров живительной влаги. Сегодня чтобы побриться многие из нас, не закрывая кран, вылили ее 50 литров. Это сто вот таких бутылочек".Сергей Пономарев

Он заявляет, что европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моем автомобили питьевой водой!

"Все в шоке, кроме нас! Президент страны поставил задачу ввести повышенный тариф за сверхнормативное потребление воды, чтобы сформировать культуру ответственного водопотребления. Считаем должно быть так: использовал воды сверх положенной нормы, плати за каждый литр больше. Вместе с тем, призываю неравнодушных представителей гражданского общества подключится к массовой разъяснительной работе по экономии питьевой воды и формированию ответственного водопотребления у граждан страны. Если не перестанем жить одним днем и сейчас не займемся сбережением главного ресурса, то оставим своих детей и внуков в безжизненной пустыне без самого важного – воды. По-другому, никак!"Сергей Пономарев

На основании вышеизложенного депутаты партии Amanat предлагают:

Первое. Ответственным членам правительства на одном из ближайших Пленарных заседаний доложить об эффективности водосбережения и что предпринимается в этом направлении.

Второе. В кратчайшие сроки подготовить проект главного документа – Водного Кодекса, конкретных механизмов водосбережения стимулирующих аграриев и промышленников к внедрению прогрессивных водосберегающих технологий, эффективному использованию паводковых вод.

Третье. Минсельхозу разработать план мероприятий по ускоренному внедрению в производство влагосберегающих технологий возделывания водозатратных сельскохозяйственных культур.

Читайте также

Бесконтактную регистрацию планируют внедрить в аэропортах Казахстана
Казахстанцы смогут бесконтактно регистрироваться на международные авиарейсы
В Минпросвещения назвали проблему, требующую срочного вмешательства
В Минпросвещения назвали проблему, требующую срочного вмешательства
Почему в казахстанских школах нужно запретить смартфоны, объяснил депутат
Почему в казахстанских школах нужно запретить смартфоны, объяснил депутат
Анастасия Московчук
Пономарев Сергей Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: