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Казахстанцы смогут бесконтактно регистрироваться на международные авиарейсы

Бесконтактную регистрацию планируют внедрить в аэропортах Казахстана Фото: Zakon.kz
В аэропортах Казахстана можно будет бесконтактно регистрироваться на рейсы, в том числе международные, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах TRIP ИКАО объяснил, что пассажирам не потребуется подходить к стойке регистрации и проходить паспортный контроль. Для регистрации достаточно будет пройти через специальную арку и отсканировать свой паспорт.

Он подчеркнул, что такая система уже работает в аэропорту Астаны на внутренних вылетах. Однако для того, чтобы внедрить такую систему на международных вылетах, нужно синхронизировать несколько баз данных.

"Для этого необходима синхронизация в законодательстве. То есть в первую очередь это доступ к биометрической базе данных. Соответственно, это интеграция систем, которая есть у погранслужбы, таможенной службы и авиакомпаний. Данная работа ведется", – отметил Талгат Ластаев.

По оптимистичному прогнозу, бесконтактную регистрацию на международные рейсы в аэропортах Казахстана могут внедрить в течение следующего года.

"Допустим, в аэропортах ОАЭ на каждую такую процедуру затрачивают по три секунды. Если вы такую процедуру проходили в международных аэропортах, то знаете. Вы подходите к стойке, прикладываете паспорт, с него считываются данные, камера идентифицирует вашу личность, открывается проход, и вы проходите в стерильную зону", – рассказал вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Ранее стало известно о новом авиаперевозчике, который будет работать в Казахстане.

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