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Аким Акмолинской области назвал проблему, которая мешает развиваться столичной агломерации

Важную проблему столичной агломерации обозначил Марат Ахметжанов Фото: СЦК
На брифинге в СЦК 6 декабря аким Акмолинской области Марат Ахметжанов сообщил, что одна из проблем развития столичной агломерации – маятниковая миграция. Власти региона принимают меры, чтобы сделать земли вокруг агломерации привлекательными для инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отметил, что по поводу развития столичной агломерации возникли проблемные вопросы. 

"Например, маятниковая миграция. Ежедневно границу столицы из близлежащих сел области пересекают более 200 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей. По официальным данным, в зоне агломерации прописаны 180 тысяч человек, фактически проживают 300 тысяч. Это влечет определенные трудности в бюджетном планировании и обеспечении социальными объектами пристоличных населенных пунктов. Например, наша область является субвенционной, то есть получает дотации из республиканского бюджета". Марат Ахметжанов

В расчетах расходов учитывают прирост численности постоянного населения, то есть прописанных в регионе жителей.

"При этом известно, что население пристоличных населенных пунктов растет в геометрической прогрессии, а официально остается на прежнем уровне. Еще один пример: в городе Косшы по официальным данным проживают 52 тысячи человек, фактически – более 100 тысяч. При этом, согласно нормативам, на 10 тысяч человек предусматривается одна единица санитарного автотранспорта. То есть при реальной потребности в десяти единицах "скорых" фактически имеется вдвое меньше. Для решения указанных проблем перед нами стоит задача – минимизация дисбаланса между центром агломерации и прилегающими населенными пунктами". Марат Ахметжанов

Для этого, по словам акима, разработали проект нового Комплексного плана, где предусмотрели 303 мероприятия, в том числе за счет частных инвестиций. 

"Между мной и акимом Астаны достигнута договоренность о создании особых условий для предпринимателей, привлекаемых акиматом Астаны. К примеру, инвесторам Астаны будут предлагать земельные участки вокруг агломерации, то есть на территории Акмолинской области. Таким образом, потенциал региона в сфере сельского хозяйства и производства продовольствия будет широко использован, то есть будут создаваться новые рабочие места". Марат Ахметжанов

В этом году в Казахстане разработали правила формирования агломераций. Включение населенных пунктов в состав агломерации осуществляет правительство республики по предложению уполномоченного органа.

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