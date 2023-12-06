Токаев рассказал, у какого вида спорта большое будущее в Казахстане
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область посетил спортивный комплекс в селе Саржансай, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 декабря, спорткомплекс в селе Саржансай Мартукского района стал первым объектом, который глава государства осмотрел в рамках поездки.
Спорткомплекс занимает 1048 м², в нем работают кружки по нескольким видам спорта.
Фото: akorda.kz
"Касым-Жомарт Токаев осмотрел зал вольной борьбы и зал по мину-футболу. Затем он побеседовал с юными спортсменами. Глава государства отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, особенно для молодежи", – отметили в пресс-службе.
Фото: akorda.kz
Президент акцентировал внимание на том, что у футбола в Казахстане – большое будущее. Поэтому, подчеркнул глава государства, развитию этого спорта в стране окажут всю необходимую поддержку.
Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.
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