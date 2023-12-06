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Президент Казахстана показал, как владеет футбольным мячом

Президент Казахстана показал, как владеет футбольным мячом Фото: Instagram/akordapress
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил спортивный комплекс в селе Саржансай Актюбинской области и продемонстрировал молодым спортсменам свое искусство владения мячом, сообщает Zakon.kz.

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Во время посещения спортивного комплекса глава государства попросил футбольный мяч и без разминки с первого удара поразил ворота молодого актюбинского вратаря в зале для мини-футбола.


Сельский спорткомплекс стал первым объектом, который глава государства осмотрел в рамках поездки в Актюбинскую область. Этот объект занимает площадь 1048 м², в нем функционируют секции по разным видам спорта.

На встрече с юными спортсменами президент страны акцентировал внимание на том, что у футбола в Казахстане большое будущее. Также он подчеркнул, что развитию этого вида спорта в республике окажут всю необходимую поддержку.

Касым-Жомарт Токаев не впервые проявляет интерес к футболу. В сентябре он прокомментировал победную игру сборной Казахстана с Северной Ирландией, а в ноябре прибыл на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную Казахстана в матче против Сан-Марино.

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