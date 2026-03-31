Право

В Казахстане запустят пилотный проект по приему документов и зачисления детей в 1-й класс

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 15:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен совместный приказ министра просвещения и министра искусственного интеллекта и цифрового развития "О запуске и реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги "Прием документов и зачисление в организации образования для обучения по общеобразовательным программам".

Пилотный проект предусматривает прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования.

В частности, проект направлен на апробацию изменений процессов, подходов при оказании государственной услуги по приему документов и зачисления детей в 1-й класс.

В Министерстве просвещения отметили, что принятие проекта обеспечит повышение прозрачности и доступности государственной услуги, снижение административной нагрузки на организации образования, а также эффективное взаимодействие государственных органов и интеграцию с государственными информационными системами.

Целью проекта является упрощение и автоматизация процесса приема документов и зачисления детей в первый класс, повышение прозрачности и доступности государственной услуги.

Как ожидается, реализация проекта позволит снизить административную нагрузку на организации образования, а также обеспечит эффективное взаимодействие государственных органов и интеграции с государственными информационными системами.

Сроки реализации пилотного проекта: с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменили порядок приема в первый класс.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
