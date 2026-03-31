В Казахстане запустят пилотный проект по приему документов и зачисления детей в 1-й класс
Пилотный проект предусматривает прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования.
В частности, проект направлен на апробацию изменений процессов, подходов при оказании государственной услуги по приему документов и зачисления детей в 1-й класс.
В Министерстве просвещения отметили, что принятие проекта обеспечит повышение прозрачности и доступности государственной услуги, снижение административной нагрузки на организации образования, а также эффективное взаимодействие государственных органов и интеграцию с государственными информационными системами.
Целью проекта является упрощение и автоматизация процесса приема документов и зачисления детей в первый класс, повышение прозрачности и доступности государственной услуги.
Сроки реализации пилотного проекта: с 27 мая по 31 августа 2026 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.
