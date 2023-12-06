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Резкое похолодание, метель и туман ожидаются в 13 областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В 13 областях страны на 7 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, западе области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на севере области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются низовая метель, гололед.

На юге Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха от +11+16°, в горных районах области +2+7° до -3+2°, на севере, в горных районах области -6-11°. В Алматы днем ожидается резкое понижение температуры воздуха от +14+16° до -1+1°. В Конаеве днем ожидается резкое понижение температуры воздуха от +11+13° до 0+2°.

Ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается туман. Ночью на востоке, юге области – низовая метель.

На севере Актюбинской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный снег. На севере, востоке, юге области низовая метель, гололед. В Усть-Каменогорске ожидается низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке, в центре Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке, юге Мангистауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер восточный на западе, северо-востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. В районе Алкольских озер ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

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