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Резкое понижение температуры, метель и гололед ожидаются в ряде областей РК

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается гололед. Ночью низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20, ночью и утром временами 23 м/с.

В Акмолинской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на большей части области порывы 15-20, на севере, востоке области временами 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем от 0-5 до -10-15, на западе области -18.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на севере, юге, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гололед.

На севере области Актюбинской области ожидается гололед. На юге, в центре области ожидается туман. В конце дня на западе, в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в конце дня на западе, в центре области порывы 18 м/с. Кроме того, ожидается резкое понижение температуры воздуха от -2+3 до -7-12, на западе области -15.

На западе, востоке, юге Павлодарской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Павлодаре днем ожидается гололёд. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в южной половине Западно-Казахстанской области ожидается метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем в южной половине области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20, ночью временами 25 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, востоке, юге области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем в центре, на юго-востоке Костанайской области ожидаются гололед, метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на большей части, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

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