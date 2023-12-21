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Штормовой ветер, метель и гололед ожидаются в Астане и 13 областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В Астане и 13 областях страны на 22 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью ожидается низовая метель. Туман, гололед.

Ночью на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью порывы 15 м/с.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем на северо-востоке области временами 30 м/с и более.

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на севере, западе области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на юге области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается туман.

Ночью и утром на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный ночью на северо-востоке, востоке области, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В районе Алкольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, днем 22, сутки 23 декабря порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

На западе, востоке, в центре Кызылординской области сохраняются туман, на дорогах гололедица. Ожидается ветер восточный ночью и утром на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде временами сохраняются туман, на дорогах гололедица. Ожидается ветер восточный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе, в центре области порывы 15 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на юге, востоке области 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный, южный на севере области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

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