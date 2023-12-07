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Едкий дым с маслозавода возмущает жителей Абайской области

Едкий дым с маслозавода возмущает жителей Абайской области Фото: Semey Ainasy
Жители двух поселков в пригороде Семея жалуются на едкий дым с местного маслозавода, который, по их мнению, нарушает экологическое законодательство страны, сообщает Zakon.kz.

По словам жителей поселков Восход и Водный, едкий дым распространяется по округе маслозавода и нарушает экологические нормы. Причиной загрязнения воздуха становится дым от шелухи семечек, которую жгут на предприятии. Сельчане возмущены нарушениями и требуют провести общественные слушания, передает Semey Ainasy.

"От этого запаха в доме невозможно открыть форточку, белье невозможно вывесить на улицу. Даже, когда просто едешь в машине, через печку проникает запах гари. Вечером здесь стоит большой туман. У нас в поселках живет множество астматиков, которые и вовсе не могут выйти из дома". Гульнара Малчибаева, жительница поселка Водный

На заводе сельчанам сообщили, что шелуху семян действительно сжигают. Но только в качестве топлива.

"В первую очередь, шелуха – это наше топливо, как уголь. Мы ее сжигаем в своей котельной. Обеспечиваем тепло. Остальное идет на грануляцию. Из получившихся остатков от грануляции производятся брикеты. То есть, новых таких остатков уже не будет. Сейчас же решается вопрос уничтожения того, что было накоплено до этого. Сейчас ведется счет, мы решаем вопрос", – пояснил представитель маслозавода.

Сельчане не согласны с пояснениями представителя предприятия и намерены добиваться экспертизы и замеров воздуха на заводе и в поселках. Для этого сельчане обратились с заявлением о проведении общественных слушаний с представителями власти.

Ранее стало известно, что более 60 участков, которые располагались в защитной зоне нефтяного предприятия, хотели предоставить жителям Жанатаса для строительства домов. Жить на этой земле было бы опасно для здоровья.

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