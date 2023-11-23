Строить дома на экологически опасной земле предлагали жителям Жамбылской области

Более 60 участков, которые располагались в защитной зоне нефтяного предприятия, хотели предоставить жителям Жанатаса для строительства домов. Жить на этой земле было бы опасно для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 23 ноября, ведомство провело проверку и выяснило, что в городе Жанатасе местным жителям хотели предоставить для строительства домов экологически опасные участки.

Еще в 2018 году в план детальной планировки (ПДП) Жанатаса внесли изменения, которые допускали передачу местным жителям 61 участка в границах санитарно-защитной зоны химического предприятия. На этих участках горожанам разрешили построить частные дома. Но при разработке плана чиновники не стали согласовывать этот вопрос с надзорными и экологическими ведомствами.

В итоге жителям Жанатаса решили отдать участки, расположенные в защитной зоне с загрязненным воздухом. Жить там было бы опасно для здоровья.

"Опасения прокуроров подтвердило исследование санитарно-эпидемиологических органов, которое подтвердило расположение участков на местности с загрязненным воздухом", – сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

Прокуратура выписала надзорный акт и потребовала устранить нарушения. Районный маслихат отменил изменения ПДП. Чиновники Жанатаса должны будут предоставить горожанам другую землю для строительства домов.

Ранее стало известно, что в Казахстане начнут по-новому определять категории объектов, негативно влияющих на окружающую среду.