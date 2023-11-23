Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Строить дома на экологически опасной земле предлагали жителям Жамбылской области

Экологически опасную землю выделяли жителям Жамбылской области для строительства домов Фото: pixabay
Более 60 участков, которые располагались в защитной зоне нефтяного предприятия, хотели предоставить жителям Жанатаса для строительства домов. Жить на этой земле было бы опасно для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 23 ноября, ведомство провело проверку и выяснило, что в городе Жанатасе местным жителям хотели предоставить для строительства домов экологически опасные участки.

Еще в 2018 году в план детальной планировки (ПДП) Жанатаса внесли изменения, которые допускали передачу местным жителям 61 участка в границах санитарно-защитной зоны химического предприятия. На этих участках горожанам разрешили построить частные дома. Но при разработке плана чиновники не стали согласовывать этот вопрос с надзорными и экологическими ведомствами.

В итоге жителям Жанатаса решили отдать участки, расположенные в защитной зоне с загрязненным воздухом. Жить там было бы опасно для здоровья.

"Опасения прокуроров подтвердило исследование санитарно-эпидемиологических органов, которое подтвердило расположение участков на местности с загрязненным воздухом", – сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

Прокуратура выписала надзорный акт и потребовала устранить нарушения. Районный маслихат отменил изменения ПДП. Чиновники Жанатаса должны будут предоставить горожанам другую землю для строительства домов.

Ранее стало известно, что в Казахстане начнут по-новому определять категории объектов, негативно влияющих на окружающую среду.

Читайте также

Трое детей известных в Казахстане антиваксеров Алии Исеновой и Анатолия Кима заболели корью
Трое детей известных в Казахстане антиваксеров Алии Исеновой и Анатолия Кима заболели корью
В Казахстане появилась тушенка из мяса сайгаков
В Казахстане появилась тушенка из мяса сайгаков
Теплотрассу прорвало в Алматы
В Жетысуском районе Алматы восстанавливают прорванную теплотрассу
Никита Дробны
Жамбылская область Жанатас
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления