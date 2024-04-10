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На едкий дым массово жалуются жители Актау

на едкий дым пожаловались актаусцы, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 00:02 Фото: pixabay
Жители Актау массово жалуются на едкий дым, который окутал районы возле моря. Горожане заметили, что во второй половине дня дым становится гуще, а запах гари усиливается, сообщает Zakon.kz.

Экологи уже взяли пробы и подтвердили, что количество углекислого газа резко увеличилось, отмечает КТК.

"Я живу возле моря и чувствую запах, как будто уголь жгут. Уже второй день так. Раньше никогда такого не было. Как будто что-то жгут прямо в городе. Ужасно, везде этот дым чувствую". Житель города Актау Оразсултан Тайырова

На дым жалуются жители нижних микрорайонов. Многие из-за этого стараются реже выходить на улицу. После жалоб экологи выехали в рейд и взяли пробы воздуха в нескольких районах. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ в 12 раз.

Специалисты считают, что дым идет из соседней России. Там горит тростник на каспийском острове Зюдев. Это в нескольких километрах от Астраханского заповедника.

"Сейсмосъемки указывают на крупный пожар в Астраханской области, в России. Это территории рядом с морем. А северо-западный ветер доносит дым до нас. Выявленные доводы подтвердило государственное учреждение по охране животного мира и лесов Курмангазинского района Атырауской области". Главный специалист департамента экологии Мангистауской области Раушан Толепова

Ранее, 8 апреля, "Казгидромет" предупредил о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 8 апреля в Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы и ночью в городе Атырау.

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