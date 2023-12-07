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Вице-министр просвещения: Акиматы плохо решают проблему бродячих собак

Вице-министр просвещения: Акиматы плохо решают проблему бродячих собак Фото: Zakon.kz
Вице-министр просвещения Едил Оспан в кулуарах Сената 7 декабря высказался о нападениях бродячих собак на детей. Он отметил, что эту проблему должны решать акиматы, и сегодня для этого есть все возможности, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр отметил, что каждый госорган должен выполнять свою работу, и акиматы должны обеспечивать защиту детей от бродячих собак.

"Можно вылавливать, меры предусмотрены же по бродячим собакам. Необходимо это контролировать и организовать работу. Мы поднимаем проблему перед другими госорганами. 81 ребенок пострадал, трое погибли. Это Туркестанская, Актюбинская области, Алматы. Сегодня есть все средства, уполномоченным госорганам нельзя допускать (таких трагедий. – Прим. ред.). Поэтому мы призываем все госорганы, чтобы они принимали соответствующие меры по защите прав детей".Едил Оспан

Относительно бродячих собак 6 декабря 2023 года высказалась председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова. По ее словам, в стране за первое полугодие 2023 года бродячие собаки укусили 81 несовершеннолетнего, что привело к гибели троих детей. Она считает, что такое положение создает серьезные угрозы жизни и безопасности населения, особенно детей, находящихся в более уязвимом положении.

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