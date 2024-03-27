Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вице-министр просвещения сделал важное заявление касательно детей

Вице-министр просвещения сделал важное заявление касательно детей, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 19:34 Фото: pixabay
Вице-министр просвещения Едил Оспан 27 марта сделал заявление касательно нового законопроекте по вопросам защиты прав женщин и детей, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении вице-министр напомнил, что сейчас в Парламенте рассматриваются законопроекты по вопросам защиты прав женщин и детей.

"В последнее время распространяется недостоверная информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей. Официально заявляем данная информация не соответствует действительности. В рассматриваемых законопроектах и других НПА, находящихся в Парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей", – заявил Едил Оспан.

Он подчеркнул, что политика государства направлена на защиту детей и сохранение семьи.

"Сегодня государством принимаются комплексные меры, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь в рамках работы Комиссий по делам несовершеннолетних, открытие центров психологической поддержки и центров поддержки семьи. Уважаемые родители, убедительно просим, не верить различным фейкам, а доверять только официальным источникам информации", – заключил вице-министр.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева высказалась о принятом мажилисменами законопроекте о семейно-бытовом насилии. 

Читайте также

Алматы, хостел, жалобы
"Устроили незаконно": алматинцы требуют закрыть хостел в их доме
лудоманию могут включить в перечень заболеваний
Еще одна болезнь может официально появиться в Казахстане
10 лет без спиртного: к чему привел отказ от алкоголя в одном из сел СКО
10 лет без спиртного: к чему привел отказ от алкоголя в одном из сел СКО
Диана Абдуллаева
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы
Одну из улиц в Алматы сделают односторонней
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: