Вице-министр просвещения сделал важное заявление касательно детей

Вице-министр просвещения Едил Оспан 27 марта сделал заявление касательно нового законопроекте по вопросам защиты прав женщин и детей, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении вице-министр напомнил, что сейчас в Парламенте рассматриваются законопроекты по вопросам защиты прав женщин и детей.

"В последнее время распространяется недостоверная информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей. Официально заявляем данная информация не соответствует действительности. В рассматриваемых законопроектах и других НПА, находящихся в Парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей", – заявил Едил Оспан.

Он подчеркнул, что политика государства направлена на защиту детей и сохранение семьи.

"Сегодня государством принимаются комплексные меры, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь в рамках работы Комиссий по делам несовершеннолетних, открытие центров психологической поддержки и центров поддержки семьи. Уважаемые родители, убедительно просим, не верить различным фейкам, а доверять только официальным источникам информации", – заключил вице-министр.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева высказалась о принятом мажилисменами законопроекте о семейно-бытовом насилии.

