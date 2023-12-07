Шымкент станет одним из лидеров по привлечению инвестиций

В ближайшие 5 лет в экономику города Шымкента планируется привлечь 6 триллионов тенге инвестиций. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК сообщил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Габит Сыздыкбеков отметил, что инвестиционная привлекательность экономики города Шымкента растет с каждым годом. По его словам, за последние 4 года привлечено 1,5 трлн тенге инвестиций. В ближайшие 5 лет планируется привлечь 6 триллионов тенге инвестиций. Для развития этого направления разработан подробный план.



"Уже сформирован пул из 229 инвестиционных проектов на общую сумму 1,7 трлн тенге. В том числе, приоритетные направления в сфере обрабатывающей промышленности – 405,8 млрд тенге, жилья – 594,4 млрд тенге, здравоохранения – 128 млрд тенге, сельского хозяйства – 363,9 млрд тенге. В результате будет создано более 34 тысяч новых рабочих мест", – сказал аким города.



Фото: пресс-службы акимата Шымкента

По словам акима Шымкента, главная цель работы акимата – создать благоприятные условия для инвесторов и диверсифицировать экономику. Аким города отметил, что в этом направлении ведется тесная работа с инвесторами, реализующими импортозамещающие и экспортоориентированные проекты.

"В целях увеличения производственных площадей начато создание новых 5 производственных зон площадью 867 га. В дальнейшем мы планируем реализовать 289 проектов на сумму 372 млрд тенге и создать около 12 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день в индустриальных зонах "Жулдыз" и "Бозарык" начнут подключать инженерные системы, которые будут введены в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, начата работа по созданию "Регионального хаба" через расширение торгово-логистического центра. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Планируется увеличение налоговых поступлений с вводом данных индустриальных зон", – сказал Сыздыкбеков.

Фото: пресс-службы акимата Шымкента

Аким Шымкента отметил, что особое внимание уделяется процветанию малого и среднего бизнеса. Сегодня существуют различные меры поддержки предпринимательства. В текущем году в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства выделено 20 млрд тенге, за отчетный период поддержано 3 351 проект на 16 млрд тенге.

В результате такой масштабной работы за последние 5 лет количество активно работающих субъектов предпринимательства увеличилось в 2 раза и превысило 131 тыс. Доля малого и среднего бизнеса в региональном внутреннем продукте достигла 50%.