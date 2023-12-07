Инвестиции в экономику Шымкента увеличились в три раза

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков в СЦК 7 декабря обозначил основные социально-экономические показателях города. Положительную динамику он отметил в обрабатывающей промышленности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков указал, что за 10 месяцев текущего года объем инвестиций в Шымкенте увеличился на 22%, введенная в эксплуатацию жилая площадь – на 15%, объем розничной торговли – на 19%, транспортных услуг – на 21%, промышленной продукции – на 1,7%.

"По итогам 2023 года планируем довести темпы роста экономики до 4,2%. Если говорить конкретно, то в этом году в обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика. В этом году планируется реализация 14 проектов. За отчетный период реализовали шесть проектов на сумму 11 млрд тенге, создали 373 рабочих места. В том числе крупные проекты по увеличению производственных мощностей предприятия по производству стали блюм "Shymkent Temir". Проект стоимостью 5 млрд тенге даст 250 тыс. тонн продукции в год. На предприятии постоянно трудоустроены около 250 человек. В целом драйвером роста экономики города, несомненно, является инвестиционная привлекательность. При этом за последние четыре года в экономику города привлекли 1,5 трлн тенге инвестиций, объем которых увеличился в три раза", – отметил аким Шымкента.

Объем инвестиций в экономику Шымкента на ближайшие пять лет планируют увеличить до 6 трлн тенге.



"У нас есть четкий план в этом направлении. Уже сформирован пул из 229 инвестиционных проектов на сумму 1,7 трлн тенге. Из них в сфере обрабатывающей промышленности запланированы приоритетные направления на сумму 405,8 млрд тенге, жилья – 594,4 млрд тенге, здравоохранения – 128 млрд тенге, сельского хозяйства – 363,9 млрд тенге", – сказал Габит Сыздыкбеков.

Аким отметил, что реализация этих проектов позволит создать более 34 тысяч новых рабочих мест.

Главная цель, поставленная руководством города – диверсификация экономики и создание благоприятных условий для инвесторов.

"Один из основных социально-экономических показателей развития города Шымкента – действующие производственные площадки. Сейчас в городе пять производственных зон, где реализованы 273 инвестиционных проекта на общую сумму 216 млрд тенге, созданы более 8 тыс. рабочих мест. Сегодня индустриальные зоны демонстрируют экономическую эффективность. Налоговые поступления в казну составили 59 млрд тенге. Инвестиции в регион оказывают положительное влияние на все отрасли. Главная цель эффективного использования данных индустриальных зон – их активизация и увеличение объемов продукции", – заявил глава мегаполиса.

Габит Сыздыкбеков добавил, что в результате проведенной ревизии выявили неосвоенный земельный участок площадью 52 гектара. К его развитию в ближайшее время планируют привлечь новых инвесторов.

"Для увеличения производственных площадей планируется создать пять новых производственных зон площадью 867 га. На этих площадках планируем реализовать 289 инвестиционных проектов на сумму 372 млрд тенге и создать более 12 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день в индустриальных зонах "Жулдыз" и "Бозарык" проложены необходимые инженерные системы, которые введут в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, начата работа по созданию регионального хаба через расширение торгово-логистического центра. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на проведение инженерной инфраструктуры. В результате предусмотрено увеличение налоговых поступлений через реализацию данных индустриальных зон", – резюмировал Габит Сыздыкбеков.

30 ноября сообщалось, что Шымкентский нефтеперерабатывающий завод увеличивает производственные мощности.

