Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин лично проехался по автодрому и посмотрел, как проходит экзамен по вождению, сообщает Zakon.kz.

В последние дни министр начал получать сообщения в социальных сетях о новых правилах сдачи практического экзамена по вождению. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Решил сам съездить и проверить", – написал он.

Во-первых, по его словам, уделяется особое внимание усовершенствованию процедур проведения теоретических экзаменов.

"Опыт предыдущих решений дал нам понимание, что участие сторонних организаций не влияет положительно на исключение коррупционных рисков, так как были случаи, когда представители данных организаций сами оказывались участниками коррупционных схем", – рассказал министр.





Он отметил, что в целях исключения коррупционных правонарушений при сдаче теоретических экзаменов с 16 октября запустили собственное программное обеспечение "ПДД 3.0", которое позволяет идентифицировать личность кандидата по биометрии, сканировать в режиме реального времени аудио и видеопотоки, контролировать нахождение третьих лиц в экзаменационном классе и излишние движения вокруг экзаменующего, а также проводить контроль надлежащего соблюдения сдачи экзамена путем видеонаблюдения и автоматизированной системой прокторинга.

"В связи с тем, что "ПДД 3.0" позволяет идентифицировать кандидата, оценить его знания, исключать использование принимающих-передающих устройств, материалов на электронном или бумажном носителях, считывает телодвижения экзаменуемого, процесс контроля над нарушениями производится системой автоматически". Багдат Мусин

По словам министра, самое важное, что процесс сдачи теоретического экзамена теперь стал прозрачным благодаря трансляции экзаменационных классов в залах ожидания СпецЦОН и на YouTube.

"Также внедрили регламентирование сроков и количеств попыток для пересдачи экзаменов от 1 дня до 2 месяцев в зависимости от количества попыток, а также предусмотрено отстранение кандидатов, использующих запрещенные средства и не прошедших биометрическую идентификацию, сроком от 3 до 6 месяцев", – написал он.

По новым же правилам, по его словам, поддерживается интеграция АИС "Автошкола" с ИИС ЦОН для проверки свидетельств об окончании автошкол для исключения фактов их подделки по мере готовности информационной системы АИС "Автошкола" со стороны МВД.

Помимо этого, предусмотрена возможность электронной подачи заявок на сдачу экзаменов, в том числе бронирование очереди, для исключения продажи мест в очередях и обеспечения равномерной нагрузки на инфраструктуру.

"Снизили требования для автодромов, в частности, площадь требуемого участка сокращена в 3 раза, с 1 га до 0,3 га", – сказал Мусин.

Также изменены условия сдачи практического экзамена на автодромах. Так, к примеру, исключены два упражнения "Змейка", "Повороты на 90 градусов" и "Полоса разгона", упражнение "Пешеходный переход" перенесено в зону регулируемого перекрестка, реализовано упражнение "Повороты на нерегулируемом перекрестке".

Также в текущем году проходит запуск улучшенной версии ИИС ЦОН 2.0, который является единой точкой доступа для управления информацией по предоставлению госуслуг.

"Я за оптимизацию и улучшение условий оказания государственных услуг населению по линии СпецЦОНов. Так и в случае новой системы в СпецЦонах при разработке программы использованы новые технологии, позволяющие беспрепятственно интегрироваться с внешними системами государственных органов", – написал он.

Багдат Мусин лично прошел тест- драйв и проехал по автодрому. Посмотрел, как все проходит.

"Если подготовиться, то можно спокойно сдать. Кстати, сейчас в АвтоЦонах предусмотрены и пробные экзамены по вождению. Это круто. Потому что когда я получал права, таких возможностей не было", – сказал министр.

Он заявил, что сейчас самое главное – обеспечить безопасность на дорогах.

"А это возможно лишь при прозрачной системе сдачи экзаменов будущих водителей. Человека всегда пугает что-то новое. С этим мы сталкиваемся не впервые". Багдат Мусин

Мусин отметил, что долгие годы занимается цифровизацией и внедрением инноваций и понимает, что по началу всегда будет неприятие, а потом когда люди увидят реальный результат, то поддержат инициативы.

"Потому что все, что мы делаем, – делаем в целях исключения человеческого фактора на процессы, для облегчения и оптимизации жизненных процессов и исключения бюрократии", – сказал он.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права.