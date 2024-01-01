Багдат Мусин обратился к казахстанцам

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сегодня, 1 января 2024 года, опубликовал пост-обращение к гражданам страны, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МЦРИАП, недавно один из младших сыновей, когда у него спросили: "Чему ты рад больше всего в жизни", ответил дрожащим голосом: "За то, что у меня есть моя любимая семья".

"У меня внутри тоже пробежала дрожь, мы все чуть не пустили слезу и обнялись. Если подумать, то самое дорогое в жизни – это семья. А на казахском слово семья описывается двумя словами: жанұя и отбасы. Жан – это душа, ұя – это гнездо, то есть слово говорит само за себя. Семья – это гнездо, где твоя душа и души родных тебе людей чувствуют себя по-иному. Иной вайб, иной запах, иные правила… И какой вайб у тебя в себе, такой душой ты воспринимаешь мир, соответственно, у тебя нет каких-то рамок, ты открыт, ты можешь достигать своих целей и реализовывать себя с большей форой", – написал Багдат Мусин в Instagram.

Он отметил, что отбасы тоже состоит из двух слов.

"Согласно философии, "от" – пламя, "басы" – начало. То есть начало твоего пламени. То есть это место, где твоя душа обретает пламя, и ты ходишь, всем остальным даришь это тепло. Я для себя понимаю это так. Если в семье есть хорошая атмосфера, то горит хорошее пламя. И когда человек выходит из семьи и идет за пределы семьи, то дарит окружающим тепло, свет своего пламени. А если это пламя угасшее, то и дарить человеку нечего". Багдат Мусин

Затем министр обратился к казахстанцам с призывом.

"Никогда не забывайте об этих двух словах. Гнездо души, начало пламени! Всем в новом году желаю больше посвящать время семье и позаботиться о пламени внутри семьи и чтобы каждая душа в семье чувствовала себя спокойно". Багдат Мусин

Ранее глава МЦРИАП предложил обязать сотовых операторов возвращать потребителям абонентскую плату за 3-6 месяцев в случае, если будут доказаны факты некачественной связи. Багдат Мусин подчеркнул, что мобильным операторам нужно модернизировать базовые станции. Подробности здесь.