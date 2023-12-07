Водителя с приступом эпилепсии спасли в Кокшетау

Двое сотрудников департамента полиции Акмолинской области выехали на вызов жителей, которые увидели, как водитель на припаркованном авто подозрительно жмет на газ, при этом не дергается с места. Выяснив, что человеку стало плохо, мужчине оказали первую помощь, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Кокшетау 7 декабря.

Патрульные полицейские Александр Ефимов и Темирлан Калыш выехали на вызов. Им сообщили, что на территории торгового дома "Мечта" припаркована машина, водитель которой сильно "газует".

Подбежав к машине, инспекторы поняли, что у 34-летнего водителя начался приступ эпилепсии: мужчина был уже без сознания.

"Двери машины были заблокированы, поэтому полицейские разбили стекло задней двери, чтобы врачи смогли оказать первую медицинскую помощь. Пока на месте работали врачи, полицейские установили его родственников и сообщили им о происшествии. Убедившись, что жизни и здоровью мужчины и окружающих граждан опасность не угрожает, полицейские продолжили несение службы", – сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.





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