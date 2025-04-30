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Происшествия

Полицейские спасли пенсионера с сердечным приступом в ВКО

патрульное авто, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 18:25 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции спасли 70-летнего мужчину, у которого на улице случился сердечный приступ: они оказали первую помощь и самостоятельно отвезли его в больницу, не дожидаясь скорой, сообщает Zakon.kz.

В районе Алтай сотрудники батальона патрульной полиции заметили мужчину, которому внезапно стало плохо – он потерял сознание и упал на землю.

Инспектор батальона, капитан полиции Ринат Куниязов и старший лейтенант полиции Сырым Қалиқан немедленно пришли на помощь. Они оказали первую доврачебную помощь и вызвали скорую помощь. Оценив тяжесть состояния пострадавшего, полицейские приняли решение не ждать прибытия бригады и самостоятельно доставили 70-летнего мужчину в ближайшую больницу.

Медики диагностировали у него сердечный приступ. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции помощь была оказана вовремя, что сыграло решающую роль в спасении жизни пенсионера.

"В такие моменты не думаешь ни о чем, кроме спасения человека. Мы просто сделали то, что считаем своим долгом", – отметил капитан полиции Ринат Куниязов.

Супруга пострадавшего поблагодарила полицейских за их поступок.

"Благодаря таким сотрудникам полиции, как Ринат и Сырым, которые своевременно оказали помощь и не остались равнодушными, мой муж остался жив. Огромное им человеческое спасибо", – сказала женщина.

В соцсетях и мессенджерах распространяются жуткие кадры, где полицейские осматривают повешенного человека. Видео сопровождается комментариями о том, что в Усть-Каменогорске якобы появился маньяк. Информацию прокомментировали в полиции. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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