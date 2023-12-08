В Степногорске устраняют порыв на теплосетях
Фото: УВП Акмолинской области
7 декабря т.г. в г. Степногорск, Акмолинской области, произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города.
В результате произошло отключение подачи тепла в ряд многоквартирных домов.
Для ликвидации и координации восстановительных работ действует оперативный штаб под председательством акима области М. Ахметжанова.
Фото: УВП Акмолинской области
Специалистами ТОО "Степногорск Теплотранзит" проводятся работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан.
Фото: УВП Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
Население города проинформировано о текущей ситуации.
В ближайшее время подача тепла будет восстановлена.
Фото: УВП Акмолинской области
Ситуация стабильная и находится на контроле местных исполнительных органов.
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