В Степногорске устраняют порыв на теплосетях

7 декабря т.г. в г. Степногорск, Акмолинской области, произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города.

В результате произошло отключение подачи тепла в ряд многоквартирных домов.

Для ликвидации и координации восстановительных работ действует оперативный штаб под председательством акима области М. Ахметжанова.

Фото: УВП Акмолинской области

Специалистами ТОО "Степногорск Теплотранзит" проводятся работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан.

Фото: УВП Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

Население города проинформировано о текущей ситуации.

В ближайшее время подача тепла будет восстановлена.

Фото: УВП Акмолинской области

Ситуация стабильная и находится на контроле местных исполнительных органов.