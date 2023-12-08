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В Степногорске устраняют порыв на теплосетях

люди Фото: УВП Акмолинской области
7 декабря т.г. в г. Степногорск, Акмолинской области, произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города.

В результате произошло отключение подачи тепла в ряд многоквартирных домов.

Для ликвидации и координации восстановительных работ действует оперативный штаб под председательством акима области М. Ахметжанова.

Марат Ахметжанов

Фото: УВП Акмолинской области

Специалистами ТОО "Степногорск Теплотранзит" проводятся работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан.

люк

Фото: УВП Акмолинской области

техника

Фото: УВП Акмолинской области

Население города проинформировано о текущей ситуации.

В ближайшее время подача тепла будет восстановлена.

люди

Фото: УВП Акмолинской области

Ситуация стабильная и находится на контроле местных исполнительных органов.

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Акмолинская область Степногорск
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