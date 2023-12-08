В Степногорске жители ряда домов остались без тепла в 30-градусный мороз

В городе Степногорске Акмолинской области произошел прорыв магистральной теплотрассы, в результате чего в ряде домов пропало теплоснабжение, сообщает Zakon.kz.

По словам акима региона Марата Ахметжанова, инцидент произошел 7 декабря в 21:45 на пересечении улиц Славского и Целиноградской.

В результате ряд домов остался без тепла. Сколько именно домов, семей мерзнут в -30°C, аким не сказал.

Для ликвидации аварии созван оперативный штаб. Аким области призвал жителей сохранять спокойствие и "отнестись с пониманием к сложившейся ситуации".

Руководитель ТОО "Степногорск Энергокомплекс" Максат Искаков доложил, что на восстановление потребуется 5-6 часов. Видео опубликовано примерно в 6 утра, восстановительные работы должны завершить к обеду.

Zakon.kz запросил дополнительную информацию в Министерстве энергетики РК.