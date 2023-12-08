Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Степногорске жители ряда домов остались без тепла в 30-градусный мороз

батарея Фото: pexels
В городе Степногорске Акмолинской области произошел прорыв магистральной теплотрассы, в результате чего в ряде домов пропало теплоснабжение, сообщает Zakon.kz.

По словам акима региона Марата Ахметжанова, инцидент произошел 7 декабря в 21:45 на пересечении улиц Славского и Целиноградской.

В результате ряд домов остался без тепла. Сколько именно домов, семей мерзнут в -30°C, аким не сказал.

Для ликвидации аварии созван оперативный штаб. Аким области призвал жителей сохранять спокойствие и "отнестись с пониманием к сложившейся ситуации".

Руководитель ТОО "Степногорск Энергокомплекс" Максат Искаков доложил, что на восстановление потребуется 5-6 часов. Видео опубликовано примерно в 6 утра, восстановительные работы должны завершить к обеду.

Zakon.kz запросил дополнительную информацию в Министерстве энергетики РК.

Читайте также

Водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Актюбинской области
Водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Актюбинской области
Учителя заподозрили в педофилии в Кызылординской области
Учителя заподозрили в педофилии в Кызылординской области
WhatsApp мошенники
О новой афере в WhatsApp рассказали казахстанцам
Мухит Турсынали
Акмолинская область Степногорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
В Алматы светофоры заработают по-новому
В Алматы светофоры заработают по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: