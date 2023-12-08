Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда в Алматы обновят мусорные контейнеры в жилых дворах

Когда в Алматы обновят мусорные контейнеры в жилых дворах Фото: Zakon.kz
В Алматы полностью обновят мусорные контейнеры в жилых дворах, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие два года в Алматы будут установлены 2119 контейнеров заглубленного типа взамен имеющихся 4238 евроконтейнеров. Об этом сообщил заместитель акима Алишер Абдыкаримов, отвечая на вопрос о перспективах обновления инфраструктуры для сбора мусора, который задал председатель алматинского городского филиала партии AMANAT и депутат маслихата Станислав Канкуров на внеочередной XII сессии маслихата города Алматы VIII созыва.

"Всего в городе имеются 8003 контейнера, из которых 18%, или 1410 контейнеров, заглубленного типа. И для обеспечения санитарного и эстетического состояния дворовых территорий мы ставим перед собой задачу заменить существующий парк контейнеров на заглубленные. В течение трех лет мы планируем довести их долю до 80-85%, установив их в тех местах, где имеется возможность для их установки и обслуживания", – сказал Алишер Абдыкадыров.

Так, по его данным, в 2024 году будет произведена установка новых 1090 контейнеров, а в 2025 году – 1029 контейнеров.

"Сейчас нами начата инвентаризация существующих контейнеров, которая будет завершена до середины февраля 2024 года. В результате этой работы мы определим потребность в обновлении имеющихся евроконтейнеров и наметим планы на 2026 год по установке заглубленных контейнеров", – добавил он.

Ранее стало известно, что в Алматы впервые за 60 лет почистят дно Аэропортовского озера. 

Читайте также

Влияют ли микрокредиты на закредитованность казахстанцев
Влияют ли микрокредиты на закредитованность казахстанцев
Досаев рассказал, когда на 100% решат проблему наружного освещения Алматы
Досаев рассказал, когда на 100% решат проблему наружного освещения Алматы
Знакомим с финалистками конкурса красоты "‎Мисс Казахстан-2023‎"
Знакомим с финалистками конкурса красоты "‎Мисс Казахстан-2023"‎
Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
Казахстанцы стали жаловать, что не могут сдать экзамен по вождению
Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
В Казахстане утвердили выплаты за утилизационный сбор
В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: