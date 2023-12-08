Когда в Алматы обновят мусорные контейнеры в жилых дворах

В Алматы полностью обновят мусорные контейнеры в жилых дворах, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие два года в Алматы будут установлены 2119 контейнеров заглубленного типа взамен имеющихся 4238 евроконтейнеров. Об этом сообщил заместитель акима Алишер Абдыкаримов, отвечая на вопрос о перспективах обновления инфраструктуры для сбора мусора, который задал председатель алматинского городского филиала партии AMANAT и депутат маслихата Станислав Канкуров на внеочередной XII сессии маслихата города Алматы VIII созыва.

"Всего в городе имеются 8003 контейнера, из которых 18%, или 1410 контейнеров, заглубленного типа. И для обеспечения санитарного и эстетического состояния дворовых территорий мы ставим перед собой задачу заменить существующий парк контейнеров на заглубленные. В течение трех лет мы планируем довести их долю до 80-85%, установив их в тех местах, где имеется возможность для их установки и обслуживания", – сказал Алишер Абдыкадыров.

Так, по его данным, в 2024 году будет произведена установка новых 1090 контейнеров, а в 2025 году – 1029 контейнеров.

"Сейчас нами начата инвентаризация существующих контейнеров, которая будет завершена до середины февраля 2024 года. В результате этой работы мы определим потребность в обновлении имеющихся евроконтейнеров и наметим планы на 2026 год по установке заглубленных контейнеров", – добавил он.

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