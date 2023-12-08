В Алматы впервые за 60 лет почистят дно Аэропортовского озера

8 декабря 2023 года в пресс-службе акимата Алматы Zakon.kz рассказали, что дно Аэропортовского озера впервые почистят за 60 лет.

Также, согласно данным городского ведомства, территория озера будет благоустроена для комфортных прогулок горожан.

"Очистка будет проводиться впервые с момента появления водоема в 1963 году. Аэропортовское озеро расположено в нижней части города, в Турксибском районе.". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Наполняемость водоема составляет 1 250 000 кубометров, средняя глубина около 8 метров.

Стоит отметить, что озеро пользуется популярностью у населения: водоем посещают более тысячи человек в сутки.

В сентябре 2023 года стало известно о завершении механической очистке дна озера Сайран от иловых отложений. Примечательно, что озеро почистили впервые за 50 лет.