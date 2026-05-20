Когда запустят станцию метро "Калкаман" в Алматы

Чиновники озвучили, когда откроют станцию метро "Калкаман" в Алматы. Это должно произойти до конца 2026 года, передает Zakon.kz.

Строительство тоннелей будущей станции метро "Калкаман" уже завершено. Об этом рассказали на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций 20 мая 2026 года.

Известно, что станция "Калкаман" расположена на глубине 17 метров. Здание построено из монолитного железобетона и отвечает всем требованиям сейсмобезопасности. На поверхности сделают парковку. Сейчас специалисты заняты благоустройством сооружения.

На станции предусмотрено четыре входа, где установят автоматические двери, эскалаторы и лифты для малоподвижных пассажиров. Также будут функционировать автоматизированные системы контроля оплаты проезда и антитеррористической безопасности.

"По строительству станции "Калкаман": строительно-монтажные работы закончены на 95%. Сейчас ведется благоустройство территории станции. Тоннели полностью построены, верхнее строение пути уложено. В конце июня мы планируем закончить строительно-монтажные работы и где-то с августа начать пусконаладку, обкатку. В декабре 2026 года планируем запуск", – сказал и. о. директора метрополитена Арсен Джангильдин.

Алматинцы с нетерпением ждут открытия новой станции и надеются, что она значительно сократит время в пути при движении в час пик из западной части мегаполиса в центральную и из центра на запад. Добавим, что там должны построить главный транспортно-пересадочный узел "Барлык" на месте бывшего рынка.

