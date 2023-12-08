Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Безопасность и экология: озвучены планы компании "Қармет"

Безопасность и экология: озвучены планы компании "Қармет" Фото: pixabay
Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittalTemirtau.

Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов ArcelorMittalTemirtau.

По условиям сделки QSG выкупила активы АМТ за $286 млн, а также осуществит гарантированные отсроченные платежи в размере $450 млн, выплачиваемые четырьмя равными ежегодными взносами. Кроме того, еще $250 млн будут оплачены при закрытии сделки в качестве выплаты непогашенной внутригрупповой задолженности AMT.

В последующем инвестор берет на себя обязательства по инвестированию более $3 млрд, из которых уже в следующем году будет вложено $1,3 млрд.

В краткосрочный период национальный инвестор ставит перед собой следующие задачи:

  • сохранение существующего коллективного договора и системы оплаты труда работников предприятия;
  • кардинальное улучшение показателей безопасности производства и экологической ситуации;
  • модернизация и реорганизация производства;
  • увеличение объемов, номенклатуры и видов выпускаемой продукции.

Компания уведомляет о том, что подробные комментарии официальными лицами инвестора будут даны после проведения анализа деятельности предприятия.

Читайте также

Нуждающимся алматинцам повысили размер соцпомощи для оплаты коммунальных услуг
Нуждающимся алматинцам повысили размер соцпомощи для оплаты коммунальных услуг
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Казахстанцы стали жаловать, что не могут сдать экзамен по вождению
Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично
В Казахстане утвердили выплаты за утилизационный сбор
В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: