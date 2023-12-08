Безопасность и экология: озвучены планы компании "Қармет"

Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittalTemirtau.

Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов ArcelorMittalTemirtau.



По условиям сделки QSG выкупила активы АМТ за $286 млн, а также осуществит гарантированные отсроченные платежи в размере $450 млн, выплачиваемые четырьмя равными ежегодными взносами. Кроме того, еще $250 млн будут оплачены при закрытии сделки в качестве выплаты непогашенной внутригрупповой задолженности AMT.

В последующем инвестор берет на себя обязательства по инвестированию более $3 млрд, из которых уже в следующем году будет вложено $1,3 млрд.

В краткосрочный период национальный инвестор ставит перед собой следующие задачи:

сохранение существующего коллективного договора и системы оплаты труда работников предприятия;

кардинальное улучшение показателей безопасности производства и экологической ситуации;

модернизация и реорганизация производства;

увеличение объемов, номенклатуры и видов выпускаемой продукции.



Компания уведомляет о том, что подробные комментарии официальными лицами инвестора будут даны после проведения анализа деятельности предприятия.