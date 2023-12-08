Нуждающимся алматинцам повысили размер соцпомощи для оплаты коммунальных услуг

В Алматы повысили размер соцпомощи для оплаты коммунальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Размер действующей социальной помощи для малоимущих повышен до 0,6 МРП. Социальная помощь будет оказана отдельным 8 категориям граждан, относящихся к социально уязвимым категориям населения.



Такое решение было принято на сессии депутатов городского маслихата в связи с повышением тарифов на электроэнергию с 1 ноября 2023 года в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Повышение тарифа на электроэнергию для юридических лиц составило 1,2% (с 26,44 до 26,75 тенге), для физических лиц – 7% (с 21,62 до 23,13 тенге) за 1 кВтч.

"По данным Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы среднее потребление электроэнергии на жилище для физических лиц составляет 209 кВтч, что предусматривает увеличение стоимости на 315,59 тг на жилище. В этой связи для оказания дополнительных мер социальной поддержки СУСН и снижения финансовой нагрузки повышен размер действующей социальной помощи до 0,6 МРП, 2070 тенге. Увеличение размера социальной помощи составит 345 тенге", – рассказал руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов.

Как он отметил, проектом исключается направление документов СУСН в участковую комиссию, поскольку социальная помощь предоставляется без учета среднедушевого дохода. Кроме того, предусмотрено продление срока выплаты до 30 июня 2024 года без подачи повторного заявления для получателей социальной помощи, обратившихся до 31 декабря 2023 года.

Выплата соцпомощи производится районными акиматами города.

"Финансирование социальной помощи осуществляется в рамках средств бюджета города Алматы. На 2024 год финансирование составит более 4 млрд тенге". Бауржан Жаубасов

Ранее стало известно, что участникам декабрьских событий увеличили единовременную выплату до 250 тысяч тенге в Алматы.