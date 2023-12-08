Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мороз до -42, снегопад и туман ожидаются в ряде областей Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В семи областях страны прогнозируют штормовое предупреждение, еще в трех городах объявлено предупреждение о НМУ второй степени, сообщает Zakon.kz.

В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области временами туман, гололед. В Алматы временами ожидается туман. В Конаеве временами ожидается туман.

Ночью на большей части Павлодарской области сохраняется сильный мороз -37-42°.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз -35-40°. В Петропавловске ночью ожидается -36-38°.

Ночью в Акмолинской области ожидается сильный мороз -40°.

В горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер, горных районах области порывы 15-20 м/с.

С 21:00 8 декабря до 21:00 9 декабря по г. Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

С 21:00 8 декабря до 21:00 9 декабря в Усть-Каменогорске, Риддере в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Читайте также

В Алматы станет больше бригад по отлову бродячих животных
В Алматы станет больше бригад по отлову бродячих животных
Скарлатина в райцентре Таскала ЗКО
Скарлатина в ЗКО: новых случаев заболевания опасной инфекцией среди детей не выявлено
Взносы на ОСМС: кому и сколько платить в 2024 году
Взносы на ОСМС: кому и сколько платить в 2024 году
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Казахстанцы стали жаловать, что не могут сдать экзамен по вождению
Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: