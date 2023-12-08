Мороз до -42, снегопад и туман ожидаются в ряде областей Казахстана

В семи областях страны прогнозируют штормовое предупреждение, еще в трех городах объявлено предупреждение о НМУ второй степени, сообщает Zakon.kz.

В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области временами туман, гололед. В Алматы временами ожидается туман. В Конаеве временами ожидается туман.

Ночью на большей части Павлодарской области сохраняется сильный мороз -37-42°.



В Мангистауской области ожидается ветер восточный, на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.



Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз -35-40°. В Петропавловске ночью ожидается -36-38°.



Ночью в Акмолинской области ожидается сильный мороз -40°.



В горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер, горных районах области порывы 15-20 м/с.



С 21:00 8 декабря до 21:00 9 декабря по г. Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.



С 21:00 8 декабря до 21:00 9 декабря в Усть-Каменогорске, Риддере в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

