Мороз до -45 ожидается в ряде областей Казахстана
Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
На западе, юге Улытауской области ожидается ветер восточный порывы 18 м/с.
Днем на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 18 м/с. Ночью на востоке области сохраняется сильный мороз -35-38.
В центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. Сохраняется ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется ветер северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с.
Ночью по Абайской области ожидается сильный мороз -40.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гололед, туман. В горных районах области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.
Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз -45. В Усть-Каменогорске ночью ожидается сильный мороз -40.
В Талдыкоргане ночью ожидается очень сильный мороз до -33.
Ранее сообщалось, что в четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги.