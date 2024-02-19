Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мороз до -45 ожидается в ряде областей Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В семи областях Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге Улытауской области ожидается ветер восточный порывы 18 м/с.

Днем на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 18 м/с. Ночью на востоке области сохраняется сильный мороз -35-38.

В центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. Сохраняется ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется ветер северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью по Абайской области ожидается сильный мороз -40.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гололед, туман. В горных районах области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз -45. В Усть-Каменогорске ночью ожидается сильный мороз -40.

В Талдыкоргане ночью ожидается очень сильный мороз до -33.

Ранее сообщалось, что в четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги.

Читайте также

обращение
Полицейские Абайской области обратились к жителям региона с просьбой
В КМГ освободили от должностей гендиректора и главного инженера
Гендиректора и главного инженера Атырауского НПЗ сняли с должностей
кадры стаи фламинго в Актау
Фламинго возвращаются в Мангистаускую область: опубликовано видео из Актау
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
термометр
Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: