Мороз до -45 ожидается в ряде областей Казахстана

В семи областях Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге Улытауской области ожидается ветер восточный порывы 18 м/с.



Днем на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 18 м/с. Ночью на востоке области сохраняется сильный мороз -35-38.



В центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. Сохраняется ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется ветер северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с.



Ночью по Абайской области ожидается сильный мороз -40.



На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гололед, туман. В горных районах области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.



Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз -45. В Усть-Каменогорске ночью ожидается сильный мороз -40.



В Талдыкоргане ночью ожидается очень сильный мороз до -33.



Ранее сообщалось, что в четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги.