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Прокуроры помогли 125 работникам предприятия в Семее получить зарплаты

зарплата Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуроры Абайской области проверили "Семипалатинский машиностроительный завод" и помогли работникам получить зарплату, сообщает Zakon.kz.

При координации прокуратуры области Абай погашена задолженность по заработной плате на сумму более 90 млн тенге.

"В нарушение требований Трудового кодекса 125 работникам АО "Семипалатинский машиностроительный завод" не оплачивалась заработная плата в течение 9 месяцев. Руководством прокуратуры совместно с акиматом и уполномоченными органами области принято ряд мер".пресс-служба прокуратуры Абайской области

Задолженность по зарплате погасили в полном объеме. Права 125 работников защитили.

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