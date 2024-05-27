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В Семее работники предприятия обратились к правительству за защитой

заводчане попросили у правительства Казахстана защиты, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 22:30 Фото: скриншот видео
Работники завода "СемАЗ" записали видеообращение к правительству Казахстана с просьбой о защите и с призывом развивать собственное производство в стране, сообщает Zakon.kz.

Ролик они опубликовали в Instagram.

"Сотни тысяч казахстанцев трудятся в промышленности, на крупных, средних и малых предприятиях. Нас объединяет одно – желание создавать свое, жить в развитой стране, где нет дефицита специалистов, которые могут строить заводы, мосты, дамбы и ТЭЦ. Без сильной промышленности этого не будет! За каждым из нас стоит семья, дети. Это означает, что сотни тысяч человек сегодня зависят от того, как будет развиваться отечественное производство, машиностроение", – говорится в заявлении.

Работники "СемАЗа" считают, что отменить утильсбор призывает не весь народ, а отдельные заинтересованные граждане.

"Сегодня именем народа прикрывают интересы перекупщиков, которые напрямую связаны с перепродажей различной серой техники. Призывы отменить утилизационный сбор нужны не народу, а ограниченному кругу лиц. Авторы этих требований ничего не предлагают взамен, они только вводят людей в заблуждение. Более того, нас хотят лишить не просто работы, а возможности расти и развиваться вместе с молодой отраслью. Нас, производственников, толкают к тому, чтобы мы снова стали таксистами, продавцами на рынках или вовсе уехали на вахту в другую страну", – заявили люди.

Также работники "СемАЗа" выступили против отмены мер поддержки машиностроения.

"За последние годы молодежь нашего региона поверила, что высшее образование инженера сможет прокормить их и их семьи. И вот теперь может оказаться, что эти знания снова будут никому не нужны! Наша цель – стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы обращаемся к правительству Казахстана с просьбой продолжить создавать благоприятные условия для роста отечественных предприятий. Ориентируясь не на громкие, но пустые лозунги, а на реальную пользу для будущего Казахстана", – резюмировали производственники.

Они подчеркнули, что хотят "стабильно работать в процветающем Казахстане".

Ранее сообщалось, что петиция по утильсбору набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения.

24 мая министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената прокомментировал идею отмены утильсбора в Казахстане.

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