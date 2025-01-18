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Общество

Цены на газ повысятся в Мангистауской области

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 07:10 Фото: freepik
В министерстве энергетики Республики Казахстан сообщили о незначительном корректировании цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане с 1 февраля этого года, сообщает Zakon.kz.

На портале "Открытые НПА" опубликовали проект приказа министра энергетики страны, в соответствии с которым с 1 февраля этого года планируется незначительно скорректировать цену на сжиженный нефтяной газ в Казахстане.

"Необходимость корректировки связана с растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Так, текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 65 до 75 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 45 158 тенге за тонну. В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов", – говорится в сообщении министерства.

Потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти с 1,8 миллиона тонн в 2022 году до 2,4 миллиона тонн в 2024 году, тогда как цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ.

Теперь, согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. При этом предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге, в зависимости от регионов.

Проект приказа находится на стадии публичного обсуждения.

Ранее глава Нацбанка рассказал, вернут ли фиксированный курс тенге.

Аксинья Титова
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