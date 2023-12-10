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Школьники в Костанае и Актау в понедельник будут учиться в онлайн-формате

онлайн-обучение Фото: pixabay
По информации отделов образования Костаная и Актау, в двух городах школьников в понедельник переводят на онлайн-формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Температура воздуха в Костанае 11 декабря ожидается -27-30.


"Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г. Костаная 11 декабря переводятся на онлайн-формат обучения", – говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Актау. В связи с чем специалисты обратились к родителям учащихся школ.

"В связи с ожиданием гололеда в ночь на 11 декабря занятия в организациях образования будут проходить дистанционно (онлайн)", – сообщили в отделе образования.

Переход на традиционный формат обучения, отметили чиновники, регулируется в зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось, что в мегаполисах и 10 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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