Школьники в Костанае и Актау в понедельник будут учиться в онлайн-формате
Фото: pixabay
По информации отделов образования Костаная и Актау, в двух городах школьников в понедельник переводят на онлайн-формат обучения, сообщает Zakon.kz.
Температура воздуха в Костанае 11 декабря ожидается -27-30.
"Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г. Костаная 11 декабря переводятся на онлайн-формат обучения", – говорится в сообщении.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Актау. В связи с чем специалисты обратились к родителям учащихся школ.
"В связи с ожиданием гололеда в ночь на 11 декабря занятия в организациях образования будут проходить дистанционно (онлайн)", – сообщили в отделе образования.
Переход на традиционный формат обучения, отметили чиновники, регулируется в зависимости от погодных условий.
Ранее сообщалось, что в мегаполисах и 10 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.
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