Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Искусственный интеллект хотят использовать в борьбе с наркобизнесом в Казахстане

Искусственный интеллект хотят использовать в борьбе с наркобизнесом в Казахстане Фото: pexels
Министр внутренних дел Ержан Саденов на "правчасе" в мажилисе 11 декабря заявил о планах бороться с наркобизнесом в соцсетях с помощью искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов сообщил, что наибольшей популярностью среди наркодилеров пользуется мессенджер Telegram.

"Участники сбыта наркотиков не знают друг друга, так как все контакты происходят с помощью "ботов".  Здесь нам активно помогают "кибер-волонтеры" и другие неравнодушные граждане. Кроме того, членами совета по молодежной политике на его последнем заседании выдвинута инициатива подключения к этой работе искусственного интеллекта", – заявил глава МВД.

Он отметил, что по рекомендации совета, для проработки данного вопроса в состав антинаркотического штаба МВД войдут IT-специалисты.

В целом, по его данным, с начала 2023 года пресечена деятельность свыше шести тысяч объектов информатизации. Речь идет о чатах, каналах и сайтах. В частности, в Telegram  – 1,3 тыс. интернет-магазинов.

Ведется работа по блокировке "скрытой" рекламы наркотиков на сайтах объявлений.

Ранее в МВД предложили освобождать наркосбытчиков за сотрудничество со следствием.

Читайте также

Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Глава МВД сообщил о тотальном распространении синтетических наркотиков в Казахстане
Глава МВД: Мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков
752 млн тенге неуплаченных налогов вернул государству бизнесмен из Уральска
752 млн тенге неуплаченных налогов вернул государству бизнесмен из Уральска
Мадина Мамырханова
Ержан Саденов Мажилис Парламента РК МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателям из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Жулдыз Абдукаримова
Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: