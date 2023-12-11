Искусственный интеллект хотят использовать в борьбе с наркобизнесом в Казахстане

Министр внутренних дел Ержан Саденов на "правчасе" в мажилисе 11 декабря заявил о планах бороться с наркобизнесом в соцсетях с помощью искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов сообщил, что наибольшей популярностью среди наркодилеров пользуется мессенджер Telegram.

"Участники сбыта наркотиков не знают друг друга, так как все контакты происходят с помощью "ботов". Здесь нам активно помогают "кибер-волонтеры" и другие неравнодушные граждане. Кроме того, членами совета по молодежной политике на его последнем заседании выдвинута инициатива подключения к этой работе искусственного интеллекта", – заявил глава МВД.

Он отметил, что по рекомендации совета, для проработки данного вопроса в состав антинаркотического штаба МВД войдут IT-специалисты.

В целом, по его данным, с начала 2023 года пресечена деятельность свыше шести тысяч объектов информатизации. Речь идет о чатах, каналах и сайтах. В частности, в Telegram – 1,3 тыс. интернет-магазинов.

Ведется работа по блокировке "скрытой" рекламы наркотиков на сайтах объявлений.

Ранее в МВД предложили освобождать наркосбытчиков за сотрудничество со следствием.