Общество

Назван один из самых распространенных видов преступлений в Казахстане

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 13:57 Фото: unsplash
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов высказался о мошенниках, которые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) подделывают голоса и внешность, сообщает Zakon.kz.

В интервью пресс-службе МВД 10 декабря 2025 года глава ведомства рассказал, как обстоят дела с кибербезопасностью в нашей стране.

"Сегодня такой вид преступлений, как интернет-мошенничество, один из самых распространенных, и не только в нашей стране. Для организации более действенных мер в этом направлении год назад в составе Министерства внутренних дел был создан специализированный Департамент по противодействию киберпреступности. Ключевую роль в его работе играет сотрудничество с операторами связи, банками, коллегами из других стран. Результат – заблокировано почти 85 млн мошеннических звонков, предотвращены переводы более 2,5 млрд тенге, которые пытались увести мошенники", – заявил Ержан Саденов.

Он отметил, что проводится большая оперативная, профилактическая, информационно-разъяснительная работа, направленная на борьбу с онлайн-преступлениями.

"Совместно с зарубежными коллегами ликвидировано 5 call-центров, которые совершали мошенничества с использованием технологии deepfake. Изъяты устройства с программным обеспечением для подмены изображения и голоса", – добавил Ержан Саденов.

Ранее глава МВД озвучил позицию МВД по смягчению наказания за пьяное вождение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
