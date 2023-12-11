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Законодательство РК

Освобождать наркосбытчиков за сотрудничество со следствием предлагает МВД

Казахстан Мажилис МВД поправки наркотики закладка Фото: Пресс-служба МВД РК
На правительственном часе в Мажилисе Парламента 11 декабря обсуждены поправки по вопросам борьбы с наркобизнесом, предусматривающие изменение порядка наказания для сбытчиков и закладчиков наркотиков и ряд других, передает Zakon.kz.

Как отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, обсуждая внесенные в парламент поправки, действующим законодательством предусмотрено уголовное наказание для закладчиков наркотических средств.

"В обществе муссируется вопрос об излишней репрессивности наказания закладчиков наркотиков. Это связано с активным вовлечением в это дело молодежи и подростков. Действительно, портрет наркосбытчика значительно изменился. Для них характерно активное использование интернет-технологий. В ряды наркодельцов они попадают из-за низкой правовой грамотности, жажды легкой наживы".Ержан Саденов

По словам министре, на сегодня за закладки наркотиков осуждены уже шесть несовершеннолетних, привлекаются к ответственности еще 26 подростков.

"Поправки предусматривают возможность освобождения от ответственности наркосбытчика, в том числе закладчика, если преступление совершено впервые, виновные активно сотрудничают со следствием".Ержан Саденов

В Министерстве внутренних дел РК 7 ноября опровергли распространенное заблуждение о том, что несовершеннолетних не лишают свободы за наркопреступления.

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